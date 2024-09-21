لافروف: لا أحد يريد حربا نووية ولا سيما أصحاب القرار الأذكياء

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وأوضح لافروف في مقابلة صحفية: "أؤكد لكم أن لدينا أسلحة ستكون لها عواقب وخيمة على شركاء نظام كييف، وهذه الأسلحة متوفرة وهي في حالة استعداد قتالي كامل".

وأضاف أن موسكو في حديثها عن "الخطوط الحمراء تتوقع أن تسمع هذه التصريحات من طرف أصحاب القرار الأذكياء".

وأكد وزير الخارجية الروسي: "القول بأنه إذا لم تفعلوا غدا ما أطلبه منكم، فسوف نضغط على الزر الأحمر، وهذا ليس أمرا جادا، أنا مقتنع أنه في مثل هذه المواقف، يكون لدى أولئك الذين يتخذون القرارات فكرة عما نتحدث عنه، لا أحد يريد حربا نووية، لقد قلنا هذا عدة مرات".

هذا وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تتعامل مع تحذيرات روسيا بشأن مخاطر التصعيد المستمر في الوضع في أوكرانيا، بجدية أكثر.