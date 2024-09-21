العدوان على الضاحية الجنوبية والتداعيات الكبرى

العالم – مع الحدث

فما الذي يريده نتنياهو من هذا العدوان بعدما تجاوز كل الخطوط الحمر ولم يعد يعترف بها ونقل ثقل جيشه من غزة إلى جبهة الشمال؟

هل يعتقد أن الوضع الآن يخدم مخططه لجهة استدراج المقاومة لحرب واسعة عدا عن تحقيق هدفه بإعادة المستوطنين إلى بيوتهم في الشمال؟

هل يريد نتنياهو إنهاء حرب الاستنزاف ليوصل رسائل واضحة للبنان والمقاومة خصوصا أن العدوان جاء بعد كلمة الأمين العام لحزب الله، الذي تحداه بأن يعيد مستوطني الشمال إلى بيوتهم؟

هل تم تجاوز كل قواعد الاشتباك مع العدو وماذا إذا فتحت الحرب بشكلها الواسع خصوصا وأن مسؤول إسرائيل يدعي أنه تم القضاء على سلسلة من قيادة الرضوان؟

على ما يدل كلام الرئيس الأميركي جو بايدن على أنه يعمل على السماح لعودة سكان شمال الكيان وجنوب لبنان إلى منازلهم وموقف الأبيض أنه لا يؤمن بأن الحرب مع لبنان حتمية؟

وتستضيف هذه الحلقة في الاستوديو ببيروت أمين عام التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة د.يحيى غدار، ومن القدس المحتلة المختص بالشؤون الإسرائيلية إسماعيل مسلماني.

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