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مصادر فلسطينية: شهيدان بقصف صهيوني استهدف خيمية للنازحين بخانيونس في غزة

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

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