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عراقجي: الكيان الصهيوني سينال الرد على جرائمه

عراقجي: الكيان الصهيوني سينال الرد على جرائمه
السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك على رأس وفد للمشاركة في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

العالم - ايران

وفي تصريح للمراسلين لدى وصوله نيويورك اشار الوزير عراقجي إلى الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، وأكد أن طهران ترصد هذه الأعمال بعناية وتقوم بصياغة سياساتها .

واضاف : إن الكيان الصهيوني لن يحقق بالتاكيد أهدافه المتمثلة بزيادة التوتر واتساع رقعة الحرب وسينال الرد على جرائمه.

وفي جانب اخر من تصريحاته نوه وزير الخارجية الايراني الى انه والرئيس بزشكيان سيعقدان اجتماعات ثنائية، واجتماعات رفيعة المستوى مع مختلف البلدان.

وتابع قالا : إنها لقاءات متوازنة، اللقاء مع زعماء ووزراء خارجية المنطقة، سواء في أوروبا أو شرق آسيا أو أفريقيا أو العالم العربي، كلها متوازنة.

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