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مصادر فلسطينية:مدفعية الاحتلال تستهدف منازل الفلسطينيين بحي الزيتون جنوب غزة

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

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