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وزير الخارجية الايراني:الاحتلال لن يحقق اهدافه بتصعيد التوتر والحرب وسيحاسب على جرائمه

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

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