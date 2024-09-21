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قائد الثورة يستقبل سفراء الدول الإسلامية وضيوف مؤتمر الوحدة 

قائد الثورة يستقبل سفراء الدول الإسلامية وضيوف مؤتمر الوحدة 
السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

تزامنا مع ذكرى ولادة النبي الأعظم محمد المصطفى (ص) والإمام جعفر الصادق (ع) يستقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، صباح اليوم السبت لفيفا من مسؤولي النظام وسفراء الدول الإسلامية وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية الـ38 في حسينية الإمام الخميني (ره) بطهران.

العالم - ايران

هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء لاحقا.

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