وزير خارجية لبنان يحذر مجلس الأمن من عواقب عدم محاسبة 'اسرائيل'

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وأكد عبد الله بوحبيب في كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس الأمن، قائلا: "إذا مر هذا العمل الإرهابي في مجلسكم مرور الكرام، بلا محاسبة، وتم تجهيل الفاعل، ولم يتم ردعه وإدانته وإرغامه على وقف اعتداءاته، فإن مصداقية هذا المجلس والقانون الدولي وشرعية حقوق الإنسان في خطر محدق".

وقال بو حبيب: "أليس هذا الإرهاب بعينه عندما يتم استهداف شعب بكامله، فهل أصبح المطلوب اليوم إبادة وإعاقة الشعب اللبناني كعقاب جماعي".

وأضاف أن "تفجير آلاف أجهزة الاتصال عن بعد بشكل جماعي وغادر، دون اعتبار لمن يحملها أو يوجد بقربها، يعد أسلوبا قتاليا غير مسبوق في وحشيته وإرهابه.. لقد أصبحت إسرائيل دولة مارقة ولا يمكن السماح لاستمرارها في الإفلات من العقاب".