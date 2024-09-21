السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الاسلامية خلال لقائه المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة: باستخدام الامة الاسلامية قدراتها الذاتية سيتم ازالة الكيان الصهيوني من قلب المجتمع الاسلامي

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :