كنعاني: السبيل الوحيد لحماية البلاد هو المقاومة وتعزيز القوة الوطنية

العالم - ايران

وقال كنعاني في منشور على منصة إكس، إن أسبوع الدفاع المقدس يذكّرنا بثماني سنوات من الدفاع البطولي للشهداء الأبطال والأحرار والمقاتلين والمضحين الشجعان من أجل الوطن، والمقاومة الشجاعة للشعب الإيراني الشامخ في مواجهة نظام معتدٍ، مدعوم من نفس الدول التي تدعم الآن الكيان الإجرامي والإرهابي الإسرائيلي في مواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف، إن تجربة الدفاع المقدس الثمينة أثبتت للإيرانيين أن السبيل الوحيد لحماية الوطن، ووحدة أراضيه، وأمنه الوطني، وكذلك الإسلام العزيز في مواجهة المعتدين وحلفائهم الأشرار الشيطانيين، هو المقاومة وتعزيز القوة الوطنية. والآن، أصبحت ثقافة المقاومة نموذجاً فريداً في مواجهة المعتدين والمحتلين في المنطقة والعالم.

وتابع، حالياً، الصداقة والأخوة بين البلدين والشعبين الكبيرين، المتحضرين والجارين إيران والعراق، تحولت إلى نموذج ممتاز لعلاقات الجوار، ويمكن أن تكون أساساً ونموذجاً لتعزيز التعاون بين دول المنطقة لجعلها محوراً للسلام والهدوء والتعاون من أجل التقدم والتنمية.