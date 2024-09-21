التونسيون يتضامنون مع لبنان ويطالبون دعم المقاومة ضد 'اسرائيل'

العالم - مراسلون

رافعين الرايات الفلسطينية واللبنانية وصور قادة المقاومة تجمع متظاهرون تونسيون وسط العاصمة تونس للتعبير عن دعمهم للمقاومة اللبنانية عقب تفجيرات أجهزة الاتصال والعدوان الصهيوني على بيروت واستهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية تزامنا مع تواصل الابادة الاسرائيلية للفلسطينيين في غزة.

وقال رئيس الرابطة التونسية للتسامح، صلاح الدين المصري:"قلوب جميع العرب والمسلمين واحرار العالم مع المقاومة وكل آمال الانسانية هي ان تحقق هذه المقاومة نصراً نهائياً علی الصهاينة ونحن نعتبر ان كل محاولات الصهاينة لتوسيع دائرة المعركة هي علامة علی الهزيمة وعلی الشعور بأن الضربات التي وجهتها المقاومة للصهاينة خاصة في القاعدة العسكرية وحدة 8200 قد أوجعت الصهاينة. كل شهيد يرتقي يعجل من زوال الصهاينة".

المتظاهرون رددوا شعارات تثمن اسناد حزب الله للمقاومة الفلسطينية في غزة رغم ما يدفعه من اثمان في سبيل ذلك ودعوا إلى تكثيف الحراك الشعبي دعما لمختلف قوى المقاومة في وجه العدوان الصهيوني.

وأكدت جواهر شنة وهي عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين انه أي كيان آخر، يفجر 5 آلاف آلة بالمدنيين ستقوم الدنيا علی رأسه ولن تقعد. وطالبت الشعب التونسي عدم التزام الصمت ازاء جرائم الاحتلال الاسرائيلي، لأن الشعبين الفلسطيني واللبناني ليس لهما في العالم غير تضامن الشعوب".

وقال المؤرخ والناشط السياسي، محمد ذويب:"ندعو الشعب التونسي للاحتجاج علی الاقل لتسجيل موقف تاريخي ازاء هذه الغطرسة والعدوان الخطير".

يذكر ان تونس اصدرت بيانا عبر وزارة الخارجية ادانت فيه ما وصفته بالاعتداء الإرهابي على العاصمة اللبنانية بيروت، معتبرة اياه تعدياً صارخاً على سيادة لبنان وشعبه.

تحتاج القضايا المركزية للأمة الی وحدة أكبر وتحشيد شعبي أقوی لكن هذه القضايا ستبقی حية ما دامت مقاومتها ثابتة علی مختلف جبهات القتال.