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قائد الثورة الاسلامية:اذا ما اردنا ان يتلقى العالم بصدقية رسالتنا للوحدة يجب ان تكون هناك وحدة فيما بيننا

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

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