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قائد الثورة الاسلامية:يوم المولد النبوي يوم استثنائي في التاريخ والسبب هو ان ميلاد الرسول الكريم مقدمة للنبو ة الختمية وهي النسخة النهائية والكاملة لسعادة البشرية

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

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