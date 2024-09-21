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قائد الثورة الاسلامية:الدول الاسلامية كثيرة ونحو ملياري مسلم في العالم ولكن لايمكن ان يطلق عليها اسم الامة الاسلامية لانها ليست منسقة وليست بنفس الاتجاه

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

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