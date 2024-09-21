السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
١٠:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الاسلامية: الصهاينة يرتكبون الجرائم علنا بغزة والضفة ولبنان وسوريا ولايواجهون المقاتلين بل يستهدفون عامة الناس

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :