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قائد الثورة الاسلامية: قطع الدول الاسلامية لعلاقاتها الاقتصادية مع الكيان الصهيوني يشكل الخطوة الاولى للتحالف الاسلامي ضد هذه العصابة الاجرامية

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

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