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قائد الثورة الاسلامية:يجب قطع العلاقات الاقتصادية واضعاف العلاقات السياسية وتشديد الهجمات الصحفية والاعلامية والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

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