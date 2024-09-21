وزير الخارجية الايراني من نيويورك..'اسرائيل' ستحاسب علی جرائمها

العالم - ايران

ولدى وصوله نيويورك للمشاركة في اعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة، قال عراقجي إنّ طهران تراقب بعناية الجرائم الارهابية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد ان الكيان الصهيوني لم يحقق أياً من الاهداف التي حددها بعد عام من الحرب والقتل الوحشي لأهل غزة وقد وضع هذا الأمر الكيان في موقف خطير في المنطقة وجعله مستعد لارتكاب أي جريمة واشعال النار والحرب في المنطقة من أجل انقاذ نفسه من الوضع الحالي.

وشدد علی ان دول المنطقة والجمهورية الاسلامية الايرانية تعاملت دائماً مع هذه القضايا بيقضة وننظم سياساتنا بعناية ومن المؤكد ان الكيان الاسرائيلي لن يحقق أهدافه المتمثلة في زيادة التوتر والحرب.

هذا ووصل وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك على رأس وفد للمشاركة في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.