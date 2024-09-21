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بينهم 3 أطفال و7 نساء...

وزير الصحة اللبناني: ارتفاع حصيلة شهداء الضاحية إلى 31 شهيدا

وزير الصحة اللبناني: ارتفاع حصيلة شهداء الضاحية إلى 31 شهيدا
السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، خلال مؤتمر صحافي السبت، أن حصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بلغت 31 شهيدا، بينهم 3 أطفال، موضحا أن عمليات الإنقاذ تواصلت طوال الليل.

العالم - لبنان

وقال الوزير إن "الحصيلة حتى الآن 31 شهيداً" بينهم "ثلاثة أطفال" و"سبع نساء"، مضيفا أن "فرق الإنقاذ(...) عملت طوال الليل بإزالة الركام".

من جانبه نعى حزب الله السبت، اثنين من قادته اغتيلا في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية في اليوم السابق. ومن بين حصيلة الشهداء الـ 31، 16 عنصرا في الحزب الذي تلقى ضربة جديدة بعد أيام من انفجارات في آلاف من أجهزة اتصال كان يحملها عناصره.

وأفاد مصدر مقرب من الحزب أن الغارة الإسرائيلية استهدفت اجتماعا لوحدة الرضوان، قوة النخبة التابعة للحزب، في طابق تحت أرضي ما أدى إلى استشهاد 16 عنصرا منها.

من بين الشهداء قائد القوة النخبوية إبراهيم عقيل، إضافة إلى قائد كبير آخر في الرضوان، بحسب حزب الله.

والمقصود هو أحمد محمود وهبي الذي قاد حتى بداية العام الحالي العمليات العسكرية لوحدة الرضوان في إطار "إسناد" حركة حماس الفلسطينية التي تواجه عدوانا إسرائيليا على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حسبما قال الحزب اللبناني المدعوم من إيران السبت.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، أنه نفذ ضربة "دقيقة" أدت إلى "تصفية" إبراهيم عقيل و"حوالي عشرة مسؤولين" آخرين في حزب الله.

وإبراهيم عقيل هو ثاني قائد عسكري بارز في حزب الله تغتاله إسرائيل في بيروت، بعد فؤاد شكر، منذ بدء الحرب على غزة قبل عام تقريبا.

وأعربت الأمم المتحدة الجمعة عن قلقها الشديد، داعية إلى "خفض التصعيد" وتوخي "أقصى درجات ضبط النفس"، فيما تتحول جبهة الحرب من قطاع غزة نحو لبنان.

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