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أمتار عن منزل مراسل العالم.. أشلاء النساء تتناثر علی البيوت

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

کشف مراسل العالم عن ان الاحتلال الاسرائيلي بات يبحث عن خيام ومراکز ايواء اللاجئين للتأکد من قصف أکبر عدد ممکن من المدنيين.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم في ديرالبلح عن مجزرة کبيرة ارتکبها طيران الاحتلال الاسرائيلي بحق مدرسة تتبع لوکالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "اونروا".

وأشار مراسل العالم ان مدرسة الزيتون، الواقعة بجوار مدرسة الفلاح بحي الزيتون والتي تبعد عدة امتار عن بيته الذي ترکه اکتوبر الماضي تحت القصف الاسرائيلي، قد خصصت لايواء النازحين.

وأکد مراسل العالم انه تحدث مع من تبقی من جيرانه في المنطقة حيث وصفوا المشهد بالصعب جداً، فقد غطی المنطقة الغبار وتناثرت أشلاء الاجساد علی المدرسة والبيوت المجاورة، جلهم من النساء والاطفال.

وأوضح مراسل العالم ان طاقم الانقاذ، اوصل جثامين 20 شهيداً الی المستشفی والبحث عن ناجين أو جثامين تحت الرکام لايزال علی قدم وساق.

وأکد مراسل قناة العالم ان جيش الاحتلال يزيد من جرائمه ضد المواطنين الفلسطينيين فقد باتت الخيام ومراکز الايواء أهدافاً للاحتلال الاسرائيلي، فهو يبحث عن تدمير أي مکان آمن يؤي المواطنين الفلسطينيين والنازحين وينتهج سياسة قتل أکبر عدد من المدنيين والاطفال.

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