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المقاومة اللبنانية تقصف بصلية من صواريخ الكاتيوشا قاعدة الدفاع الجوي الصاروخي التابعة لقيادة المنطقة الشمالية للإحتلال في ثكنة بيريا

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

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