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ارتفاع عدد ضحايا المجزرة الاسرائيلية التي استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة الى 22 شهيدا

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

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