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مصادر عبرية: اضرار مباشرة بمبنى في راموت نفتالي عقب القصف الاخير من لبنان

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

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