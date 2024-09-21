السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عبرية: اندلاع حرائق في الجولان جراء القصف الصاروخي من لبنان

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :