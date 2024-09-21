السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تقصف مقر قيادة السهل في ثكنة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :