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انلداع حريق بسقوط صواريخ في منطقة صفد بالجليل الاعلى شمال فلسطين المحتلة

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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