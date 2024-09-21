السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: الاسرائيلي اعتبر ثورة 21 سبتمبر اخطر من النووي الإيراني

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :