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السيد الحوثي: بناء القدرات العسكرية والامنية هو لحماية اي مكتسبات واي بنية اقتصادية وقبل كل ذلك للحفاظ على بلدنا من الاحتلال

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

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