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السيد الحوثي: حزب الله اسهم في طرد مئات الآلاف من المستوطنين بشمال فلسطين

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

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