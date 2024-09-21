شاهد: إيران تستعرض أحدث ترسانتها العسكرية.. اليكم التفاصيل!!

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تستعرض القوات المسلحة الايرانية قدراتها بخطوات واثقة، فيما تنوع تركيبتها بين الجيش وحرس الثورة وقوات الدفاع الشعبي لترسل في كل هذا رسالة لاسرائيل وحلفائها وتحذر هذا الكيان من مغبة تنفيذ تهديداته.

وقال الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، "اليوم نمت قدرات ايران الدفاعية والردعية بشكل كبير لدرجة انه لا يمكن لاي قوة شيطانية ان تفكر وتتصور في ذهنها جرأة العدوان على ارضنا العزيزة والفضل بذلك يعود الى قواتنا المسلحة ولعلمائنا وخبرائنا، نعلن بقوة اننا قادرون على الدفاع عن بلادنا وكذلك الحفاظ على واستقرار المنطقة عبر التعاون والتماسك بين دولها".

القوى الشعبية والصناعة الدفاعية ترسم اليوم لايران استراتيجية القدرات الدفاعية فطهران تقول ان ما يتحرك على الارض من انتاج خبرات محلية تخطت حاجز الحظر، ومن هنا ياتي الحديث على انواع المنظومة التي توصلت اليها ايران بخبرتها المحلية لمواجهة التهديدات المحتملة.

وقال قائد القوة البرية للجيش الايراني، العميد كيومرث حيدري، "اكدنا مرارا وتكرارا ان الولايات المتحدة وعميلها الكيان الصهيوني لا يستطيعان ان يفعلا شيئا، وان النصر سيكون حليف الاسلام والمقاومة، وليعلم اعداء ايران ان القوات المسلحة الايرانية على اتم الاستعداد والجاهزية للرد على اي عدوان.

وخلال هذه المراسم تم عرض انظمة الدفاع الجوي والعشرات من الصواريخ محلية الصنع من بينها خرمشهر وسجيل وجهاد وعماد وخيبر اضافة الى صواريخ "فتاح" التي لا يوجد مضاد صاروخي لها ويبلغ مداها 1400 كيلومتر وغيرها من الصناعات.