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وزير الخارجية الإيراني يستقبل نظيره الكويتي على هامش اجتماع الجمعية العامة بنيويورك

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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