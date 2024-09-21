تعليقات خبراء ومحللين اسرائيليين بشأن العدوان على الضاحية

العالم - العين الاسرائيلية

الاعتداء الارهابي الصهيوني على الضاحية الجنوبية من بيروت والذي ادى الى استشهاد القائد الجهادي ابراهيم عقيل، كما وصفه حزب الله وعدد من رفاقه، فضلا عن استشهاد وجرح العشرات من المدنيين اللبنانيين، حيث توقف الاعلام العبري عند رد فعل حزب الله ومسار المواجهة معه.

وقال ضيف البرنامج الإعلامي والمحلل السياسي سامر كركي: بكل بساطة عندما عجز الاسرائيلي في غزة، أراد اعادة الهيمنة على التصعيد في الجنوب اللبناني وهو مستمر في حرب الاغتيالات وفي "تفوقه" في الحرب التكنولوجية التقنية رغم كل التمرس الذي قمنا به من 2006 حتى 2024 على عدة صعد فيما يخص الصواريخ الدقيقة والمسيرات وتنظيمها وتصنيعها ذاتيا.

وأضاف كركي: يحاول الاسرائيلي الظفر ببعض المنجزات التكتيكية رغم "فداحة" الضربات المعنوية التي اقرينا بها، لكنها لن توقف المقاومة، فلم توقف المقاومة الضربات التي تلقتها عام 1982 وفي عام 1998 والضربات التي تلقتها على عدة صعد وإغتيال قيادييها والرعيل الاول ولن توقفها الآن والمقاومة مستمرة الى ابعد الحدود، حيث لم يصل الاسرائيلي الى أي إنجازات إستراتيجية.

وتابع: عندما نرى فيما حصل في اليومين السابقين قبل إغتيال القيادي عقيل ان المقاومة ما زالت وما دامت مسيطرة فيما يخص التحكم والسيطرة بعد اقل من 24 ساعة، اذن المقاومة في أمان، وكل مسؤولية لدى قيادي معين تكون موزعة على عده قياديين او عدة مسؤولين، لذلك المقاومة ما زالت تمسك بزمام المبادرة الى أبعد الحدود ورأينا تدرجها العملية في عينة ومشهدية صغيرة في المطلة، والآتي أعظم.

شاهد الحلقة كاملة في الفيديو المرفق..