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ميقاتي يلغي سفره الى نيويورك بسبب مجازر الاحتلال

ميقاتي يلغي سفره الى نيويورك بسبب مجازر الاحتلال
السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلغاء سفره إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب هجمات كيان الاحتلال على لبنان.

العالم_لبنان

وأعلن ميقاتي في بيان اليوم السبت: كنت عزمت على السفر الى نيويورك في اطار تكثيف التحرك الديبلوماسي اللبناني، خلال أعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة، لوقف العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان والمجازر التي يرتكبها العدو الا انه في ضوء التطورات المرتبطة بالعدوان الاسرائيلي على لبنان، قررت العدول عن السفر، واتفقت، بعد التشاور والتنسيق مع وزير الخارجية، على عناوين التحرك الديبلوماسي الخارجي الملح في هذه المرحلة.

وقال أجدد التأكيد ان لا اولوية في الوقت الحاضر تعلو على وقف المجازر التي يرتكبها العدو الاسرائيلي والحروب المتعددة الانماط التي يشنها.

كما اطالب المجتمع الدولي والضمير الإنساني، باتخاذ موقف واضح من هذه المجازر الفظيعة. كما نطالب باقرار قوانين دولية لتحييد الوسائل التكنولوجية المدنية عن الاهداف العسكرية والحربية.

وبعد مجازر الأيام الماضية التي راح ضحيتها أكثر من 70 شهيد و عشرات الجرحة كانت جنوب لبنان اليوم هدفا بعشرات غارات ااحتلال.

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