بمناسبة المولد النبوي الشريف.. مدينة اهواز تحتفل بالذكرى وتعلن التضامن مع غزة

العالم - خاص العالم

فرحة جمعت القريب والبعيد بحب ميلاد من وحد البشر وأعطى للانسانية حقها وحقوقها.

شارع نادري اكبر الاسواق شعبية في مدينة اهواز جنوب غربي ايران على الاطلاق، شهدت ازقته مختلف الغرف لتعلن كل واحدة منها مشاركتها في ميلاد الرسول الاكرم (ص) بطريقتها الخاصة.

وقال أحد المشاركين "نصبنا مضيف تراث عربي لحشود الناس الحاضرين بهذه المراسم، وندعو الله عز وجل ان يزيل الظلم عن غزة واهل غزة.

وأضاف أحد المشاركين "كما تشاهدون توافد الحشود، وهذا عيد الامة الاسلامية، ونحن نساند الشعب الفلسطيني المظلوم، ونسأل من الله بحق النبي المبعوث رحمة للعالمين ان يشمل رحمته على امتنا وعلى الخصوص اهالي غزة ان شاء الله".

التضامن مع قضية غزة كانت من ابرز فقرات الاحتفال، حيث عبر اغلبية المشاركين عن تضامنهم مع شعبها ومستحقاتها.

الأشعار والقصائد والأهازيج والمدائح النبوية كانت على رأس اولويات المحتفلين، أما الغرف فقد تنوع فيها المحتفلون بكل أعمارهم من الصغار والكبار.