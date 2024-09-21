فيديو/وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الكويتي بنيويورك 

العالم - ايران

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قد وصل صباح اليوم السبت، الى نيويرك للمشاركة في اعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدةحيث اكد أن الكيان الاسرائيلي لن يحقق اهدافه المتمثلة في زيادة التوتر والحرب، لكنه سيحاسب على جرائمه.

وقال عراقجي إنّ طهران تراقب بعناية الجرائم الارهابية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد ان الكيان الصهيوني لم يحقق أياً من الاهداف التي حددها بعد عام من الحرب والقتل الوحشي لأهل غزة وقد وضع هذا الأمر الكيان في موقف خطير في المنطقة وجعله مستعد لارتكاب أي جريمة واشعال النار والحرب في المنطقة من أجل انقاذ نفسه من الوضع الحالي.

وشدد علی ان دول المنطقة والجمهورية الاسلامية الايرانية تعاملت دائماً مع هذه القضايا بيقضة وننظم سياساتنا بعناية ومن المؤكد ان الكيان الاسرائيلي لن يحقق أهدافه المتمثلة في زيادة التوتر والحرب.