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رئيس مجمع مستوطنات الإحتلال بالجليل: انداع حرائق في صفد إثر سقوط صواريخ

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

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