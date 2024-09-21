شاهد.. صوت لبنان المجروح صداه انتقل الى رام الله المحتلة !!

العالم - خاص العالم

صوت لبنان المجروح صداه انتقل الى رام الله المحتلة، لبنان المساند والمقاوم والصامد رفرفت اعلامه فوق المدينة التي خرجت فصائلها وقواها في تظاهرة لدعم المقاومة اللبنانية التي تعرضت لجريمة إسرائيلية تتعرض لذاتها المقاومة الفلسطينية.

الفلسطينييون رفعوا الاعلام اللبنانية وسط رام الله تنديدا بالجريمة الإسرائيلية المستمرة في لبنان منذ الثلاثاء الماضي ودعما للمقاومة اللبنانية التي قدمت قادتها ومازالت على طريق القدس.

وخلال التظاهرة قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية،حلمي الاعرج "هذه وقفة وفاء وتضامن مع الشهداء والجرحى، مع الشعب اللبناني الذي وقف مع شعب فلسطين في كل معارك الفداء والبطولة والتضحية ومنذ السابع من اكتوبر الى هذه اللحظة".

الفلسطينييون اعتبروا بان نتنياهو بما قام به من عدوان على لبنان ومقاومتها كان يهدف الى فصل جبهات الاسناد عن المعركة الرئيسية في قطاع غزة وتفتيت وحدة الساحات، الا ان الرد اللبناني جاء صاعقا بان الاسناد لن يتوقف الا بانهاء الحرب على قطاع غزة ووقف المذابح فيه .

بدوره قال مدير مركز بيت المقدس للدراسات، وليد الهودلي خلال مشاركته في الظاهرة "المهم موقفنا ووحدة الدم، وحدة الارواح الصاعدة على طريق القدس الموحدة للامة بجميع طوائفها سنة وشيعة، وتوحد الموقف السياسي والموقف المقاوم لهذا المشروع، هذا هو المطلوب ان نقف في وجه هذه الغدة السرطانية التي باتت تشكل خطرا حقيقيا حاسما وقاطعا وواضحا لكل مكونات الامة".

الحرب سجال والمعركة لم تنته بعد وبالنسبة للفلسطينيين فان العبرة تبقى بالخواتيم...