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مصادر طبية: 30 شهيدا بغارات الإحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

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