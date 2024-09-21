آخر مستجدات الوضع الصحي للسفير الإيراني في لبنان

العالم - ايران

وتظهر المتابعات أن يد السفير الإيراني خضعت لعملية جراحية ثقيلة استمرت 5 ساعات، ويعرب الأطباء عن أملهم في أن يتعافى تماما خلال الأشهر المقبلة.

كما أصيبت عينه بأضرار، لكنه تلقى العلاج وسيستعيد بصره خلال الأيام المقبلة دون أي مشاكل. وحاليًا، لديه رؤية ويحتاج إلى بعض العلاجات الإضافية، والتي سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوعين المقبلين.

وكانت السيدة نرجس قديريان قد نشرت منشورا على منصة اكس اشارت فيه الى زيارة كبار مسؤولي البلاد للسفير تالايراني مضيفة انه وضعه الصحي مستقر وبخير .

وكان السفير الايراني مجتبى أماني قد اصيب بانفجار أجهزة الاستدعاء في لبنان يوم الثلاثاء.