السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات ديشون ويفتاح والمالكية وراموت نفتالي

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :