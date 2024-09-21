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غارات لطيران الاحتلال على اقليم التفاح واطراف بلدة زبقين جنوبي لبنان

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

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