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مراسل العالم: غارات الاحتلال هي الاقوى منذ بدء جبهة الاسناد في الشمال

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

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