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سلسلة غارات على مناطق اقليم التفاح وجبل الريحان والجبور والخردلي جنوبي لبنان

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

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