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مصدر عسكري اسرائيلي: اتخذنا قرارا برفع وتيرة عملنا في الشمال وملاحقة حزب الله

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

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