السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بانوراما..

إيران تستعرض قدراتها العسكرية وتتوعد بالانتقام.. قتلى بقصف على أم درمان ومعارك عنيفة بالفاشر

إيران تستعرض قدراتها العسكرية وتتوعد بالانتقام.. قتلى بقصف على أم درمان ومعارك عنيفة بالفاشر
السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج "بانوراما" في ملفه الاول الاستعراض العسكري الذي شهدته المحافظات الإيرانية بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، تم خلالها الكشف عن أحدث الإنجازات العسكرية، أبرزها مسيرة "شاهد 136"، وصاروخ "جهاد" البالستي.

العالم - بانوراما

وقد تم عرض 21 صاروخا باليستيا، أحدثها صواريخ من نوع خيبر شكن، وفتح والحاج قاسم وقدر اتش وعماد وخرمشهر وسجيل.

كما تم عرض صاروخين باليستيين من نوع "جهاد" لأول مرة وهو من عائلة صواريخ فتح التي تتميز بدقتها العالية، ويبلغ مداها 1000 كيلومتر، ويعمل بالوقود السائل.

من جانبه أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن ايران طورت قدراتها الدفاعية بشكل لا تجرؤ معه أي قوة على شن عدوان عليها.

وفي ملفه الثاني، ناقش البرنامج إعلان السلطات الصحية في ولاية الخرطوم بالسودان مقتل 4 اشخاص على الأقل جراء قصف عشوائي في أم درمان، فيما تستمر أعنف المعارك في مدينة الفاشر غربي السودان.

هذا ودخلت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها الثامن عشر، وأدت بحسب احصاءات منظمات دولية الى مقتل ما لا يقل عن 18 ألف مدني، ونزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين شخص، كما دمرت الحرب عددا كبيرا من البنى التحتية، وذلك وسط فشل المساعي الدولية والإقليمية لحل الأزمة.

روابط ذات صلة

ايران تطلق بنجاح القمر الصناعي جمران1.. ترتيبات مصرية لاستقبال وفد من صنعاء