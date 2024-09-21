إيران تستعرض قدراتها العسكرية وتتوعد بالانتقام.. قتلى بقصف على أم درمان ومعارك عنيفة بالفاشر

العالم - بانوراما

وقد تم عرض 21 صاروخا باليستيا، أحدثها صواريخ من نوع خيبر شكن، وفتح والحاج قاسم وقدر اتش وعماد وخرمشهر وسجيل.

كما تم عرض صاروخين باليستيين من نوع "جهاد" لأول مرة وهو من عائلة صواريخ فتح التي تتميز بدقتها العالية، ويبلغ مداها 1000 كيلومتر، ويعمل بالوقود السائل.

من جانبه أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن ايران طورت قدراتها الدفاعية بشكل لا تجرؤ معه أي قوة على شن عدوان عليها.

وفي ملفه الثاني، ناقش البرنامج إعلان السلطات الصحية في ولاية الخرطوم بالسودان مقتل 4 اشخاص على الأقل جراء قصف عشوائي في أم درمان، فيما تستمر أعنف المعارك في مدينة الفاشر غربي السودان.

هذا ودخلت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شهرها الثامن عشر، وأدت بحسب احصاءات منظمات دولية الى مقتل ما لا يقل عن 18 ألف مدني، ونزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين شخص، كما دمرت الحرب عددا كبيرا من البنى التحتية، وذلك وسط فشل المساعي الدولية والإقليمية لحل الأزمة.