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وزير الخارجية الايراني: بينما يتستر الاحتلال على قتلاه يكشف حزب الله بكل فخر عن تضحيات شهدائه الأبرار

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

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