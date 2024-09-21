وزير الخارجية الإيراني يلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا

العالم - ايران

وكان عراقجي، قد التقى اليوم السبت، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وزير خارجية الكويت عبدالله علي اليحيا.

كما التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز باريلا على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد عباس عراقجي إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (الولايات المتحدة الأمريكية) للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.