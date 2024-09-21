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وزير الخارجية الإيراني يلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.

العالم - ايران

وكان عراقجي، قد التقى اليوم السبت، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وزير خارجية الكويت عبدالله علي اليحيا.

كما التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز باريلا على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيد عباس عراقجي إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (الولايات المتحدة الأمريكية) للمشاركة في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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