السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

متحدث جيش الاحتلال: وزير "الدفاع" وقع أمرا جديدا بوضع الجبهة الداخلية من حيفا الى الشمال

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :