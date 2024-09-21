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يديعوت أحرونوت عن مصادر: التأهب في "إسرائيل" يبلغ ذروته و رد حزب الله قد لا يتأخر كما حدث بعد اغتيال شكر

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

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