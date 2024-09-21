السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الصحة اللبناني: ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال الضاحية الجنوبية أمس الى 38

السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :